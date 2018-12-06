Анзор Кавазашвили: Кокорин подставил не только себя, но и "Зенит"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:32
Борис Игнатьев: болельщики теряются в догадках и не получают удовольствия от игры кумиров - нужно пересмотреть календарь (1)
Борис Игнатьев: болельщики теряются в догадках и не получают удовольствия от игры кумиров - нужно пересмотреть календарь (1)
18:44
Дмитрий Медведев: Россия потратила 650 миллиардов рублей на подготовку к ЧМ-2018, а заработала на 200 миллиардов больше (6)
Дмитрий Медведев: Россия потратила 650 миллиардов рублей на подготовку к ЧМ-2018, а заработала на 200 миллиардов больше (6)
18:22
Стал известен призовой фонд турнира с участием "Локомотива", "Спартака", "Зенита" и "Ростова" в Катаре (5)
Стал известен призовой фонд турнира с участием "Локомотива", "Спартака", "Зенита" и "Ростова" в Катаре (5)
16:40
Игорь Лебедев: по-человечески Кокорина и Мамаева жалко, но в уголовном кодексе нет поблажек футболистам (8)
Игорь Лебедев: по-человечески Кокорина и Мамаева жалко, но в уголовном кодексе нет поблажек футболистам (8)
16:04
Адвокат Мамаева: завтра или в понедельник подадим апелляцию на решение суда о продлении срока содержания Павла под стражей (3)
Адвокат Мамаева: завтра или в понедельник подадим апелляцию на решение суда о продлении срока содержания Павла под стражей (3)
15:19
Гендиректор тульского "Арсенала": заплатить 10 млн рублей за VAR может позволить себе каждый клуб РПЛ
Гендиректор тульского "Арсенала": заплатить 10 млн рублей за VAR может позволить себе каждый клуб РПЛ
14:51
Денис Глушаков в матче с "Уралом" сыграл в футболке с перевернутой эмблемой "Спартака" (фото) (8)
Денис Глушаков в матче с "Уралом" сыграл в футболке с перевернутой эмблемой "Спартака" (фото) (8)
14:21
"Перебор какой-то" - Динияр Билялетдинов прокомментировал продление ареста Кокорина и Мамаева (3)
"Перебор какой-то" - Динияр Билялетдинов прокомментировал продление ареста Кокорина и Мамаева (3)
12:47
Впервые в истории чемпионатов России одна команда провела календарный год без выездных поражений (24)
Впервые в истории чемпионатов России одна команда провела календарный год без выездных поражений (24)
12:19
Григорий Иванов: было бы прекрасно, если бы Шатов, Смолов, Кокорин и Мамаев завершили карьеры в "Урале" (9)
Григорий Иванов: было бы прекрасно, если бы Шатов, Смолов, Кокорин и Мамаев завершили карьеры в "Урале" (9)
11:42
Гендиректор "Арсенала": Черевченко даже не интересовала сумма зарплаты - он просто хотел работать
Гендиректор "Арсенала": Черевченко даже не интересовала сумма зарплаты - он просто хотел работать
11:37
Андрей Воронин - о Кокорине и Мамаеве: при таких раскладах каждый третий должен в тюрьме сидеть (23)
Андрей Воронин - о Кокорине и Мамаеве: при таких раскладах каждый третий должен в тюрьме сидеть (23)
09:22
Олег Кононов: пока не стоит оценивать нашу игру - нам нужен минимум 21 день на хорошую подготовку (10)
Олег Кононов: пока не стоит оценивать нашу игру - нам нужен минимум 21 день на хорошую подготовку (10)
Анзор Кавазашвили: Кокорин подставил не только себя, но и "Зенит"
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение Тверского районного суда Москвы, который удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 8 февраля 2019 года срока содержания под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
"Имидж этих ребят настолько пошатнулся после истории с шампанским в Монако... У футболистов сносит крыши, когда они, получая огромные деньги, плюют на все: законы, этику, свое поведение, клубы. А сейчас кто-то возмущается – почему им никто не помогает? Но почему думают, что не помогают? Я уверен, что просто не хотят вокруг Кокорина и Мамаева поднимать излишнюю шумиху. Думаю, пройдет немного времени и их все-таки выпустят из под стражи. Но командам дадут рекомендацию – запретить обоим выступать в чемпионате России. А ведь они кроме футбола ничего не умеют делать. Я не знаю, что с ними будет дальше, но эта история – страшный удар для Кокорина и Мамаева и их близких, теперь в дальнейшем игроки станут вести себя по-другому. Произошел вопиющий инцидент – все ведь видели их ужасное поведение, как бьют по морде кулаками, стулом, как на улице бегут за водителем, ловят его толпой. Вряд ли суд может решить, что здесь не было состава преступления. Нужно, чтобы прошло немного времени. Думаю, ребятам дадут условный срок. А через какие-то время за выдающиеся заслуги в спорте могут и снять судимость. Но это надо делать без шума, чтобы не поднимался хай. Ведь Кокорин подставил не только себя, но и великий клуб "Зенит" и его болельщиков", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
"Имидж этих ребят настолько пошатнулся после истории с шампанским в Монако... У футболистов сносит крыши, когда они, получая огромные деньги, плюют на все: законы, этику, свое поведение, клубы. А сейчас кто-то возмущается – почему им никто не помогает? Но почему думают, что не помогают? Я уверен, что просто не хотят вокруг Кокорина и Мамаева поднимать излишнюю шумиху. Думаю, пройдет немного времени и их все-таки выпустят из под стражи. Но командам дадут рекомендацию – запретить обоим выступать в чемпионате России. А ведь они кроме футбола ничего не умеют делать. Я не знаю, что с ними будет дальше, но эта история – страшный удар для Кокорина и Мамаева и их близких, теперь в дальнейшем игроки станут вести себя по-другому. Произошел вопиющий инцидент – все ведь видели их ужасное поведение, как бьют по морде кулаками, стулом, как на улице бегут за водителем, ловят его толпой. Вряд ли суд может решить, что здесь не было состава преступления. Нужно, чтобы прошло немного времени. Думаю, ребятам дадут условный срок. А через какие-то время за выдающиеся заслуги в спорте могут и снять судимость. Но это надо делать без шума, чтобы не поднимался хай. Ведь Кокорин подставил не только себя, но и великий клуб "Зенит" и его болельщиков", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.