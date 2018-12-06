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"Уфа" собирается представить нового игрока 10 декабря

"Уфа" собирается представить нового игрока 10 декабря во время проведения Дня футбола.

"В рамках праздника будет организована пресс-конференция, на которой журналистам представят нового игрока", - сообщает пресс-служба клуба.

Теги: Уфа
Сегодня, 20:47
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#1  хэн  липецк (Сегодня, 22:05)
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online
Болеет за:
«Спартак»
интрига.Ибрагимович отказал Милану.наверное из за Уфы
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
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