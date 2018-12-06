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Геннадий Орлов: сочувствую Кокорину и Мамаеву. Особенно жалко Кокорина

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новость о том, что суд продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 февраля.

"Суд принял решение: Кокорин и Мамаев еще два месяца останутся под арестом в СИЗО — это печальное событие, я сочувствую ребятам. Они провинились, но не настолько, потому что никакой организованной группировки у них не было. Мы не можем оспаривать судейские решения, как идет по закону, так и идет, но жалко, ведь они как футболисты могли бы себя проявить в этом сезоне. В дальнейшем им понадобятся волевые усилия, чтобы вернуться в футбол. К тому же, не факт, что их выпустят, ведь 8 февраля еще один суд, а потом экспертиза.

Никто не хочет показать слабину перед этими футболистами. Я посмотрел опросы, которые идут на спортивных порталах, мнения о задержании делятся примерно пополам. В общем, футболисты — они как на подиуме манекенщицы, поэтому на будущее всем ребятам советую следить за собой, ведь они публичные люди и все просчеты отдаются эхом.

Мне особенно жалко Кокорина, ведь он так хорошо играет, он очень нужен "Зениту". "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу", произошло это потому, что "Зенит" на выезде очень неубедительно играет. Им не хватает концентрации, внимания, прессинга на чужом поле. Это говорит о том, что физическое состояние игроков далеко от идеала. Можно еще задать вопросы тренерскому штабу, да и самим игрокам. Но как они готовятся к игре? Непрофессионально, одним словом", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге.

Sport24
Теги: Орлов Кокорин Мамаев
Сегодня, 21:12
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#10  fd65   (Сегодня, 22:09)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Этот маразматик на все происходящее смотрит через призму болельщика зенита... , на Мамая ему срать с бооьшой колокольни.. , тем более на обычного заключенного, ведь они не могут помочь зениту на выезде....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#9  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:00)
  • -2
  •  (4)
online

Мне особенно жалко Кокорина, ведь он так хорошо играет, он очень нужен "Зениту". "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу"
старый жжёт smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#8  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:47)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня ни его...
Вот правда, уж жалеть их нечего. Есть некий элемент театра...но не жалость.


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:37)
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Крокодиловы слёзы льёшь, Геннадьич?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 21:34)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А Мамаева значит не жалко?Он наверное плохо играет,ахах.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  nofrills  Москва (Сегодня, 21:33)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
официальный плакальщик зенита на ставке проснулся
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 21:31)
  • +1
  •  (5)

Цитата: Кот КБ Матроскин
старый больной поклонник Голубой Лагуны , что с него взять кроме маразма?

Эта грязная власть заскорузлыми лапами испачкала карьеру талантливым игрокам. Кот выругался грязно бы. Шакалья стая почувствовала запах крови слеталась, как воронье. Кот еще выругался и бросился в это гавно.. Кто был прав прояснилось чуть позже.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 21:28)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лето-рыбалка,мяч.
он просто тряпка.

старый больной поклонник Голубой Лагуны , что с него взять кроме маразма?
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 21:26)
  • +3
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online

Молодец Гена. Кокорина жальче, потому что он нужен Зениту. Не был бы он в Зените, Гене было бы пофигу...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Сегодня, 21:24)
  • +1
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Интересно,а если бы Орлову пятеро молодых придурков настучали по голове,он бы им по прежнему сочувствовал?если это так,то он просто тряпка.
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
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