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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Геннадий Орлов: сочувствую Кокорину и Мамаеву. Особенно жалко Кокорина
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новость о том, что суд продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 февраля.
"Суд принял решение: Кокорин и Мамаев еще два месяца останутся под арестом в СИЗО — это печальное событие, я сочувствую ребятам. Они провинились, но не настолько, потому что никакой организованной группировки у них не было. Мы не можем оспаривать судейские решения, как идет по закону, так и идет, но жалко, ведь они как футболисты могли бы себя проявить в этом сезоне. В дальнейшем им понадобятся волевые усилия, чтобы вернуться в футбол. К тому же, не факт, что их выпустят, ведь 8 февраля еще один суд, а потом экспертиза.
Никто не хочет показать слабину перед этими футболистами. Я посмотрел опросы, которые идут на спортивных порталах, мнения о задержании делятся примерно пополам. В общем, футболисты — они как на подиуме манекенщицы, поэтому на будущее всем ребятам советую следить за собой, ведь они публичные люди и все просчеты отдаются эхом.
Мне особенно жалко Кокорина, ведь он так хорошо играет, он очень нужен "Зениту". "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу", произошло это потому, что "Зенит" на выезде очень неубедительно играет. Им не хватает концентрации, внимания, прессинга на чужом поле. Это говорит о том, что физическое состояние игроков далеко от идеала. Можно еще задать вопросы тренерскому штабу, да и самим игрокам. Но как они готовятся к игре? Непрофессионально, одним словом", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге.
Sport24
"Суд принял решение: Кокорин и Мамаев еще два месяца останутся под арестом в СИЗО — это печальное событие, я сочувствую ребятам. Они провинились, но не настолько, потому что никакой организованной группировки у них не было. Мы не можем оспаривать судейские решения, как идет по закону, так и идет, но жалко, ведь они как футболисты могли бы себя проявить в этом сезоне. В дальнейшем им понадобятся волевые усилия, чтобы вернуться в футбол. К тому же, не факт, что их выпустят, ведь 8 февраля еще один суд, а потом экспертиза.
Никто не хочет показать слабину перед этими футболистами. Я посмотрел опросы, которые идут на спортивных порталах, мнения о задержании делятся примерно пополам. В общем, футболисты — они как на подиуме манекенщицы, поэтому на будущее всем ребятам советую следить за собой, ведь они публичные люди и все просчеты отдаются эхом.
Мне особенно жалко Кокорина, ведь он так хорошо играет, он очень нужен "Зениту". "Зенит" проиграл тульскому "Арсеналу", произошло это потому, что "Зенит" на выезде очень неубедительно играет. Им не хватает концентрации, внимания, прессинга на чужом поле. Это говорит о том, что физическое состояние игроков далеко от идеала. Можно еще задать вопросы тренерскому штабу, да и самим игрокам. Но как они готовятся к игре? Непрофессионально, одним словом", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Петербурге.
Sport24
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