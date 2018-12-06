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Игорь Удалый: не знаем, что ждет "Анжи" после игры со "Спартаком"

Защитник "Анжи" Игорь Удалый поделился ожиданиями от матча 17-го тура премьер-лиги против "Спартака".

"Матч со "Спартаком" будет тяжелым еще от того, что мы не знаем, что нас ждет после игры. Будет команда существовать или нет и что с нами будет, никто не знает.

Когда тебе не платят зарплату и ты видишь, что изо дня в день ситуация только ухудшается... Забываешь об этом на пару часов, когда выходишь на конкретный матч", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
Теги: Анжи Спартак
Сегодня, 22:35
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#2  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 22:46)
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Болеет за:
«Локомотив»
Неужели уже распилили деньги РФС?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слёзы и стенания из-за судейства?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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