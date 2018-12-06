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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Игорь Удалый: не знаем, что ждет "Анжи" после игры со "Спартаком"
Защитник "Анжи" Игорь Удалый поделился ожиданиями от матча 17-го тура премьер-лиги против "Спартака".
"Матч со "Спартаком" будет тяжелым еще от того, что мы не знаем, что нас ждет после игры. Будет команда существовать или нет и что с нами будет, никто не знает.
Когда тебе не платят зарплату и ты видишь, что изо дня в день ситуация только ухудшается... Забываешь об этом на пару часов, когда выходишь на конкретный матч", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
"Матч со "Спартаком" будет тяжелым еще от того, что мы не знаем, что нас ждет после игры. Будет команда существовать или нет и что с нами будет, никто не знает.
Когда тебе не платят зарплату и ты видишь, что изо дня в день ситуация только ухудшается... Забываешь об этом на пару часов, когда выходишь на конкретный матч", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
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