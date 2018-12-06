Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventiada IPRA

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventida IPRA Golden World Awards 2018 ? pic.twitter.com/yun3m1Um0U — Сборная России (@TeamRussia) December 6, 2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал лауреатом премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 в номинации "Человек года", сообщает твиттер сборной.Премия Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 является крупнейшей в Восточной Европе в сфере коммуникаций. Церемония вручения премии прошла в Москве и состоялась в седьмой раз.