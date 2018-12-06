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Станислав Черчесов получил премию "Человек года" по версии Eventiada IPRA

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал лауреатом премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 в номинации "Человек года", сообщает твиттер сборной.

Премия Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 является крупнейшей в Восточной Европе в сфере коммуникаций. Церемония вручения премии прошла в Москве и состоялась в седьмой раз.

Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 23:25
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#1  Volodia379   (Сегодня, 23:36)
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Да оскуднела земля российская знаменитыми людьми! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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