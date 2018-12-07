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Ильзат Ахметов прокомментировал интерес к нему со стороны "Ромы"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, что не обращает внимания на трансферные слухи.

"Интерес "Ромы". Это все слухи. Мое дело играть в футбол, а не обращать внимания на это. Будет у ЦСКА официальное предложение – будем разговаривать", - цитирует Ахметова "СЭ".
Теги: Ахметов ЦСКА Рома
Сегодня, 09:20
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