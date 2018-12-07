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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Владислав Радимов - о Кокорине и Мамаеве: хочется, чтобы ребята вернулись уже к нормальной жизни
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал решение суда продлить арест Александра Кокорина и Павла Мамаева еще на два месяца.
"То, что ребята накосорезили – это не обсуждается, очень сильно накосорезили. Однако четыре месяца в тюрьме за это – многовато…
Хочется уже, чтобы они вернулись к нормальной жизни. Я видел кадры из зала суда, Кокорин сидит с таким лицом… У меня самого слезы на глаза наворачивались", - цитирует Радимов Советский спорт.
"То, что ребята накосорезили – это не обсуждается, очень сильно накосорезили. Однако четыре месяца в тюрьме за это – многовато…
Хочется уже, чтобы они вернулись к нормальной жизни. Я видел кадры из зала суда, Кокорин сидит с таким лицом… У меня самого слезы на глаза наворачивались", - цитирует Радимов Советский спорт.
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