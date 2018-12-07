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Владислав Радимов - о Кокорине и Мамаеве: хочется, чтобы ребята вернулись уже к нормальной жизни

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал решение суда продлить арест Александра Кокорина и Павла Мамаева еще на два месяца.

"То, что ребята накосорезили – это не обсуждается, очень сильно накосорезили. Однако четыре месяца в тюрьме за это – многовато…

Хочется уже, чтобы они вернулись к нормальной жизни. Я видел кадры из зала суда, Кокорин сидит с таким лицом… У меня самого слезы на глаза наворачивались", - цитирует Радимов Советский спорт.
Теги: Радимов Кокорин Мамаев
Сегодня, 09:28
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#5  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 11:02)
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Болеет за:
«Зенит»
Отдадут все деньги - и вернутся . Зарабатывать.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 10:48)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самое главное, что бы они не начали отмечать освобождение, с продолжением в кафе.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 10:13)
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Кому Вы батенька слезы льете? Нелюди, тавков мир. Он стар- раньше сжигали на площади и шакалья стая собиралась поглазеть на страдания. Так и сейчас. Козлиные овечьи шкуры.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  cska1971  Москва (Сегодня, 10:08)
  • +3
  •  (5)

А что для них нормальная жизнь? Теперь и не поймёшь...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#1  sssh53  Москва (Сегодня, 09:51)
  • -1
  •  (5)

Люди миллиарды воруют и им ничего. Тут с пьяной дракой четыре месяца разобраться не могут. Чего расследуют? Уже осудили бы или оправдали. А то мурыжат тупо и пиарятся на этом. Следственный комитет....
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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