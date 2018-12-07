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Сергей Силкин: ожидаю серьёзных последствий, если "Динамо" плохо сыграет с "Уралом"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ, в котором бело-голубые на своём поле примут "Урал".

"Если "Динамо" плохо сыграет в матче с "Уралом", то последствия будут очень серьёзными. В этом сезоне они уже проиграли нескольким аутсайдерам, в матчах с которыми обязаны были брать очки", - цитируют Силкина "Известия" .

Матч "Динамо" — "Урал" состоится 9 декабря, начало игры — в 14:00 по московскому времени.
Теги: Урал Динамо Силкин
Сегодня, 10:08
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(2)
#3  Батька   (Сегодня, 11:46)
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  •  (0)

Урал то посерьезнее Динамо играет ... думаю Урал выиграет ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:31)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Абсолютно не удивлюсь, если Урал выиграет у Динамо.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  andrews74  Ухта (Сегодня, 10:17)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А с чего он Урал записал в аутсайдеры? Команда вполне прилично играет в РФПЛ , да и в таблице выше Динамо находится.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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