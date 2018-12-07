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Анатолий Бышовец - о матче ЦСКА с "Енисеем": красноярцы прижаты к стенке

Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча ЦСКА с "Енисеем" в рамках 17-го тура РПЛ.

"ЦСКА - безоговорочный фаворит матча. У армейцев есть хороший шанс уйти на зимний перерыв в зоне лидеров.

Их молодежь проявляет себя очень здорово - это положительный момент для всего российского футбола.

А вот "Енисей" прижат к стене - отступать команде некуда",— цитируют Бышовца "Известия".
Теги: ЦСКА Енисей Бышовец
Сегодня, 10:19
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