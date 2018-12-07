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Игорь Акинфеев: меня никогда не будет в соцсетях из-за постоянной грязи

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что никогда не окажется в социальных сетях.

"На последнем чемпионате Европы мне кто-то из ребят сказал: мол, классное интервью твои родственники дали. Я в полном недоумении: какие родственники, какое интервью?

Оказывается, моим родным позвонили из газеты, сказали, что со мной всё согласовано, что я дал добро на интервью.

Это очень грязно. Меня поэтому и нет в соцсетях — из-за этой постоянной грязи", — цитирует Акинфеева Р-Спорт.
Теги: Акинфеев
Сегодня, 10:54
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(3)
#4  Сибирячок   (Сегодня, 11:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Дурень- грязь и есть жизнь.

Ну, бомжу виднее.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 11:43)
  • -3
  •  (3)

Дурень- грязь и есть жизнь.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:29)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Это потому, что вратари мяч головой не отбивают.

Ты у Реброва, Габулова и Диканя спроси, что страшнее: нога или мяч в голову?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 11:01)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это потому, что вратари мяч головой не отбивают.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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