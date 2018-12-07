Игорь Добровольский: Хохлова скоро уволят из "Динамо". Не удивлюсь и вылету команды из РПЛ

Экс-игрок "Динамо" Игорь Добровольский поделился мнением о сложившейся в клубе ситуации."На протяжении долгого количества лет не понимаю, кто руководит клубом? Когда из дубля убирают тренера, который лидировал в чемпионате, это для меня сразу обо всем говорит.Думаю, и Хохлова очень скоро уволят. Не те люди и не своим делом в этом непонятном мне руководстве занимаются.А футбола, кстати, как не было, так и нет. Не удивлюсь, если "Динамо" опять вылетит", – сказал Добровольский.