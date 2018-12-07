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Олег Шатов: я полностью восстановился и готов играть

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Рубина".

"Рубин" играет очень компактно, от обороны. Много не забивают, много не пропускают. Но если мы сыграем в свою силу, мы должны побеждать.

Я полностью восстановился и готов играть. Но решать будет тренер", - передает слова Шатова Sport24
Теги: Шатов Зенит Рубин
Сегодня, 11:32
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#1  Городовой  Россия (Сегодня, 11:48)
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Болеет за:
«Зенит»
Усиление подъехало.Будет кому поперек поля мячи пинать.Олег имей совесть.С твоей деградацией в футбольном плане и вечно больными частями тела пора или завязывать или идти скажем туда,где пара голов и передач за год считается уровнем.На бумаге у Зенита есть атакующий хав,по факту есть вечно сломанный игрок,которого меняют на поле первым и который в год забивает 2-3 раза аутсайдерам и делает пару передач.Это собственно все.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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