Новости партнеров

Акинфеев: команда мечты? Никаких Месси и Роналду. Моя команда мечты - ЦСКА образца 2005 года

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выразил уверенность, что в своей карьере добился всего, чего хотел.

"Я хотел стать вратарём уже со второй тренировки - добился этого. Хотел заиграть в основе ЦСКА - заиграл. Конечно, каждый футболист мечтает выиграть Лигу чемпионов, попасть в "команду мечты".

Но меня, например, всегда задевает, когда наши ребята на просьбу составить такую команду начинают перечислять: Роналду, Месси… Для меня моя команда мечты - это ЦСКА образца 2005 года. И Кубок УЕФА, который мы выиграли все вместе", - приводит слова Акинфеева "Р-Спорт".
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 12:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(8)
#7  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:37)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Каждый ставит себе планы и выполняет или не выполняет их.
Приходит на память один старый анектдот - парень спрашивает деда ,что такое социалистические обязательства.Дед отвечает - вот мы со старухой решили трахнуться и я ей говорю - давай два раз,а она говорит -давай три ,хотя оба знаем,что и один вряд ли сможем.


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#6  ljubljana  Over here (Сегодня, 14:25)
  • +2
  •  (2)

Цитата: Skyline
У рекордсмена патриотизм перешёл в идиотизм

рекордсмены тут только вы. по соизмерению траты/результаты
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#5  Skyline  СПБ (Сегодня, 14:15)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
У рекордсмена патриотизм перешёл в идиотизм


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#4  mustang   (Сегодня, 14:10)
  • +2
  •  (2)
online

ура-патриотизм неизллечимое заболевание
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
#3  horse72  Сибирь (Сегодня, 13:23)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Мишу
Ну кому то и морковка сладкий фрукт.

Кому то и чемпионство раз в 16 лет супер успех.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 12:53)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
да это ж старое вью.он такое говорил еще осенью. либо просто журналисты тугие и спрашивают одно и то же


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 12:28)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну кому то и морковка сладкий фрукт.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.