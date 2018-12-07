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"Зенит" - "Рубин": Жирков вернулся в общую группу, Дзюба тренируется индивидуально

Форвард "Зенита" Артем Дзюба работает отдельно от остальной команды на предматчевой тренировке перед встрече 17-го тура РПЛ с "Рубином".

Сообщений от пресс-службы клуба о травме Дзюбы не поступало. Также отмечается, что полузащитник питерцев Юрий Жирков работает без ограничений.

"Зенит" примет "Рубин" на своем поле 9 декабря. Начало матча - в 19:00 мск.

Sport24
Теги: Зенит Рубин Дзюба Жирков
Сегодня, 12:31
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#3  Blessing  Спб (Сегодня, 14:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Набиула не так плох особенно на фоне Чернова например.В обороне по крайней мере полезнее многих.

Шутка?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 13:09)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюбе пора на боковую.Уже больше месяца от игра никакой пользы,человек устал и травмирован.Другое дело что гениальный Семак умеет только играть в схему-пни на Дзюбу.Зато Полоза,Ригони и Джордженвича спровадил.Правильно.Зачем креатив в атаке?У нас же Заболотный есть и Шатов-мегаигрок.Еще куча опорников уровня Фнл.Усиление огромное.

Цитата: Lana Del Andrey
Вяко лучше Набиуллина

Набиула не так плох особенно на фоне Чернова например.В обороне по крайней мере полезнее многих.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 12:43)
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Вяко лучше Набиуллина
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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