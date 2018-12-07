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"Реал" вернет Андрея Лунина из аренды и сделает запасным вратарем

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Леганес", летом вернется в "Королевский клуб".

Издание Marca сообщает, что украинец станет вторым вратарем клуба после Тибо Куртуа.

При этом бывший первый номер коста-риканец Кейлор Навас покинет Мадрид
Теги: Реал Лунин
Сегодня, 12:35
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 12:54)
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online
Болеет за:
ЦСКА
как-то он и в Леганесе не очень то играл. лавка и лавка


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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