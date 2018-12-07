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Игорь Акинфеев - о карьере в ЦСКА: наверное, это любовь

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об игре за один клуб на протяжении всей карьеры.

"Дело в моей личной чести как игрока. Я не могу сказать ни одного плохого слова в адрес ЦСКА. Даже в те годы, когда у нас было не слишком много денег, не было полей, я не чувствовал себя ненужным или в чем-то обиженным.

С детства мечтал быть частью ЦСКА, мечтал играть в основе. Не знаю, откуда взялась эта упертость, но она была всегда, есть и сейчас. Когда мне говорят, что я слишком засиделся в одном клубе, побоялся изменить жизнь, я даже не считаю нужным кого-то переубеждать.

Наверное, это любовь. Если бы эта любовь была не взаимной, меня бы в ЦСКА не было. В жизни ведь все то же самое: невозможно долго любить человека, который тебя не любит", - сказал Акинфеев.

Р-Спорт
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 13:17
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