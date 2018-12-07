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Женская сборная России по футболу поднялась вверх на одну строчку в рейтинге ФИФА

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг женских национальных сборных, согласно которому, российская команда поднялась на 25-ю строчку.

Ранее сборная России занимала 26-е место. Сейчас в ее активе 1713 очков.

Возглавляет рейтинг команда США, за ней идут немки, француженки и англичанки.
Теги: Сборная России
Сегодня, 13:42
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#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 14:26)
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Болеет за:
«Динамо» М
Всем до одной присвоить ЗМС и назвать их именами автовокзалы страны..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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