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В понедельник адвокат Мамаева подаст апелляцию на продление ареста своего клиента

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что он намерен обжаловать решение суда продлить арест своего клиента до 8 февраля.

Накануне Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в избиении трех человек.

"В понедельник мы подадим апелляцию на решение Тверского районного суда о продлении содержания Мамаева под стражей", - цитирует Бушманова Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:55
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Игорь Бушманов в четверный раз будет представлять в суде интересы Павла Мамаева. В зависимости от адвокатской конторы цены на этот поход в суд разные, берем среднюю в 35 000 рублей, итого: Бушманов заработал на этом 140 000 рублей.
Поэтому, адвокатам выгодно нахождение подзащитных в сизо. Они сидят, а денежки в карман бушмановых идут.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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