Источник: Шарль Каборе летом может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Краснодара" летом может сменить клубную прописку.Сообщается, что интерес к футболисту проявляет "Спартак". Контракт Каборе с "быками" истекает по окончании этого сезона.30-летний опорник в текущем сезоне провел в РПЛ 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.