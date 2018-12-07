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Источник: Шарль Каборе летом может перейти в "Спартак"

Полузащитник "Краснодара" летом может сменить клубную прописку.

Сообщается, что интерес к футболисту проявляет "Спартак". Контракт Каборе с "быками" истекает по окончании этого сезона.

30-летний опорник в текущем сезоне провел в РПЛ 14 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Sport24
Теги: Каборе Спартак Краснодар
Сегодня, 14:35
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#20  SPV  Bryansk (Сегодня, 16:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Полетели жирные кряквы
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#19  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:54)
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Болеет за:
«Спартак»
на хрен не нужен! у нас есть Зобнин, есть два молодых перспективных парня Игнатов и Тимофеев, которые должны конкурировать между собой и уже готовый для основы Гулиев, которого спокойно можно выкупить за 1 евролям уже в январе из Ростова!
нам от Фернандо с Глушаковым нужно избавляться, а не еще одного 30 летнего легионера брать!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#18  Батька   (Сегодня, 16:53)
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Цитата: Blessing
У него есть одно неоспоримое преимущество перед "посильнее найти", он бывший из Кубани. Для спартака это очень весомый аргумент.

ну да это весомый аргумент ! так же как для Зенита игрок ростова или рубина ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#17  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
oksva,
Да, в принципе, ничего. Действительно интересно почему? То то и оно, не вы один так пишете. Просто когда-то ооочень давно по-русскому у меня редко бывали четверки, а тут вот все чаще вижу такую манеру написания. Особенно, на форумах по Пека.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#16  oksva  Спб (Сегодня, 16:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
oksva,
Прошу прощения. Хотелось бы спросить, но не по теме, что у вас за интересная манера письма: вы любой знак препинания, да другие знаки, нужные для правильного написания чего-либо, немременно ставите не вплотную к слову, а через

А пёс его знает . Пишу , как мне удобно и всё . Может потому , что слеповат ? Не задумывался . А что , мешает разве ? Посмотрел , вроде и другие так же пишут , нет ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#15  ckorp  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
oksva,
Прошу прощения. Хотелось бы спросить, но не по теме, что у вас за интересная манера письма: вы любой знак препинания, да и другие знаки, нужные для правильного написания чего-либо, непременно ставите не вплотную к слову, а обязательно через пробел. Интересно, что за школа такая, кто вас так научил? Замечал, что так пишут некоторые компьютерные спецы, ну, или любители железа, почему, не знаю. Просто пока приспособишься прочитать, мозг уже орет: "харе ужо". Действительно интересно, почему так... ведь то, что вы скопировали красным, написано по-другому. А по теме: утка это или нет, скоро узнаем.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#14  Blessing  Спб (Сегодня, 16:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Ну лет 5 назад был топ опорников ..сейчас не очень ...можно и посильнее найти. ...

У него есть одно неоспоримое преимущество перед "посильнее найти", он бывший из Кубани. Для спартака это очень весомый аргумент.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#13  ajax101  Москва (Сегодня, 15:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Лучше Глушакова продать.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#12  лад  USSR (Сегодня, 15:49)
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  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: GS
До февраля у журналюг вся РПЛ в Спартак сможет перейти!

Это правда. Только Спартак, да Зенит в РПЛ деньгами сорят.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#11  sanyapytilin   (Сегодня, 15:46)
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Сколько нужно шлакоблоков, чтоб сраптак построить в срок?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#10  GS  Москва (Сегодня, 15:40)
  • +3
  •  (5)
online

До февраля у журналюг вся РПЛ в Спартак сможет перейти!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#9  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 15:35)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Другие в тушинское заведение не идут.

особо одаренные с детства мечтают играть за Изделие №1
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#8  Батька   (Сегодня, 15:26)
  • -1
  •  (1)
online

Ну лет 5 назад был топ опорников ..сейчас не очень ...можно и посильнее найти. ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#7  oksva  Спб (Сегодня, 15:17)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Источник . Сообщается ...Журналистам нужны деньги , фантазии маловато , да и похмелье . Вот и " летят утки " . Не верите ? Пожалуйста - " Карерра возможно возглавит Зенит " . Это не мой вымысел . Сейчас попробую найти ссылку .
Нашёл .
euro-football.ru
Каррера возглавит "Зенит", руководство "Спартака" заставляет игроков общаться с фанатами, Моуринью вернётся в "Реал": главные слухи недели
4-6 минут

"Евро-Футбол.ру" самым внимательным образом следит за происходящим в футбольном мире. В рамках нашей традиционной рубрики мы выбрали самые горячие слухи недели и представили их вашему вниманию.

Каррера возглавит "Зенит"

Всего месяц назад "Зенит" более чем уверенно лидировал в чемпионате России с отрывом от ближайшего преследователя в семь очков. Но в трёх последующих турах "сине-бело-голубые" потерпели два поражения, и ситуация в корне изменилась. Питерцы по-прежнему лидируют, но отрыв от второго места измеряется только двумя зачётными баллами. Если верить слухам, в руководстве "Зенита" уже сейчас возникли сомнения по поводу Сергея Семака. Есть мнение, что молодой специалист на сегодняшний день не соответствует амбициям питерцев, которые хотят побеждать здесь и сейчас. Боссы "сине-бело-голубых" рассматривают варианты на тот случай, если положение дел усугубится. Одним из кандидатов на должность тренера "Зенита" является Массимо Каррера, который недавно был уволен из "Спартака". Питерцев привлекают методы работы итальянца, а также тот факт, что ему не нужно будет знакомиться со спецификой российского футбола.




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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#6  tiki  Москва (Сегодня, 15:09)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Victor671b
Даже Смолова не отдали

Контракт Каборе с "быками" истекает по окончании этого сезона.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#5  Волжанин   (Сегодня, 15:07)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Denx
давайте соберем весь мусор рфпл а че?

Другие в тушинское заведение не идут.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#4  Denx   (Сегодня, 15:04)
  • -1
  •  (3)

давайте соберем весь мусор рфпл а че?
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 15:03)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бред
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 15:02)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Утка, сплетни. Если уйдет, тотолько не в Спартак из -за известного случая. Даже Смолова не отдали, хотя давали ранее и побольше Локомотива. Им и Бешикташ интересуется.
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 14:41)
  • -13
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ожидаемо, у них там недобор таких.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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