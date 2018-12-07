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Молодежка "Спартака" в меньшинстве одержала волевую победу над "Анжи" в гостях

В Каспийске завершился матч 17-го тура российского молодежного первенства.

"Анжи" принимал на своем поле «Спартак» и потерпел поражение со счетом 2:3.

Российское молодежное первенство

17-й тур

"Анжи" (мол.) — "Спартак" (мол.) — 2:3 (1:1)

Голы: Алиев (пенальти), 20; Закиров, 48 — Маркитесов, 22; Прошляков, 84; Прошляков, 87.

Удаление: Лопатин ("Спартак"), 72.
Теги: Спартак Анжи
Сегодня, 14:47
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 15:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прошляка пора подключать
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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