Молодежка "Спартака" в меньшинстве одержала волевую победу над "Анжи" в гостях

В Каспийске завершился матч 17-го тура российского молодежного первенства."Анжи" принимал на своем поле «Спартак» и потерпел поражение со счетом 2:3.Алиев (пенальти), 20; Закиров, 48 — Маркитесов, 22; Прошляков, 84; Прошляков, 87.Лопатин ("Спартак"), 72.