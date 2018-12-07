"Крылья Советов" - "Ростов": на матче будут бесплатно угощать чаем

Футбольный клуб "Крылья Советов" бесплатно угостит болельщиков горячим чаем перед матчем 17-го тура РПЛ против "Ростова".Согласно прогнозу погоды, в день игры в городе ожидается небольшой минус.В подтрибунных помещениях стадиона напротив буфетов будут организованы пять точек бесплатной раздачи чая.Встреча между "Крыльями Советов" и "Ростовом" пройдет 8 декабря в Самаре.