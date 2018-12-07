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"Крылья Советов" - "Ростов": на матче будут бесплатно угощать чаем

Футбольный клуб "Крылья Советов" бесплатно угостит болельщиков горячим чаем перед матчем 17-го тура РПЛ против "Ростова".

Согласно прогнозу погоды, в день игры в городе ожидается небольшой минус.

В подтрибунных помещениях стадиона напротив буфетов будут организованы пять точек бесплатной раздачи чая.

Встреча между "Крыльями Советов" и "Ростовом" пройдет 8 декабря в Самаре.

"Крылья Советов"
Теги: Ростов Крылья Советов
Сегодня, 14:56
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