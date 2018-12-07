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Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом

Агент Шарля Каборе Дмитрий Селюк, прокомментировал информацию о том, что капитан сборной Буркина-Фасо может продолжить карьеру в "Спартаке".

"Это обычное дело, когда клубы интересуются футболистом такого класса, как Каборе, учитывая его опыт и то, что с января он имеет право вести переговоры с другими клубами о переходе летом на правах свободного агента. До января никаких решений мы принимать не будем, а с начала января возможно все.

Естественно, что российские топ-клубы должны быть заинтересованы в приобретении такого футболиста, как Каборе. К нему проявляют повышенный интерес и из разных стран Европы - меня уже приглашают на переговоры.

Безусловно, мы будем рассматривать разные варианты продолжения карьеры, но при этом Каборе продолжает профессионально выполнять действующий контракт с "Краснодаром", в котором он тоже счастлив", - сказал Селюк.

Sport24
Теги: Селюк Каборе Спартак Краснодар
Сегодня, 15:14
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#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:53)
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Болеет за:
«Спартак»
на хрен не нужен! у нас есть Зобнин, есть два молодых перспективных парня Игнатов и Тимофеев, которые должны конкурировать между собой и уже готовый для основы Гулиев, которого спокойно можно выкупить из Ростова!
нам от Фернандо с Глушаковым нужно избавляться, а не еще одного 30 летнего легионера брать!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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