Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом

Агент Шарля Каборе Дмитрий Селюк, прокомментировал информацию о том, что капитан сборной Буркина-Фасо может продолжить карьеру в "Спартаке"."Это обычное дело, когда клубы интересуются футболистом такого класса, как Каборе, учитывая его опыт и то, что с января он имеет право вести переговоры с другими клубами о переходе летом на правах свободного агента. До января никаких решений мы принимать не будем, а с начала января возможно все.Естественно, что российские топ-клубы должны быть заинтересованы в приобретении такого футболиста, как Каборе. К нему проявляют повышенный интерес и из разных стран Европы - меня уже приглашают на переговоры.Безусловно, мы будем рассматривать разные варианты продолжения карьеры, но при этом Каборе продолжает профессионально выполнять действующий контракт с "Краснодаром", в котором он тоже счастлив", - сказал Селюк.