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Магомед Адиев: "Анжи" получил деньги от РПЛ

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал о финансовой поддержке со стороны Российской Премьер-Лиги.

"Клубу поступили деньги от лиги. Это такой авансовый платёж в счёт тех денег, которые мы должны были заработать за участие в турнире по договору с лигой. То есть раньше они начислялись маленькими частями, а нам их дали вперёд. Незначительная часть поступила вчера вечером. Полностью долги по зарплате нам не закрыли, кому-то половину, кому-то меньше, но хоть какие-то деньги.

От себя хотел бы поблагодарить Сергея Геннадьевича Прядкина за внимание, которое он нам уделяет", - цитирует Адиева "Чемпионат.сом".
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 16:24
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