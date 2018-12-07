Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым

Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов сообщил, что "Краснодар" не отзывал свое обращение по поводу расторжения контракта с полузащитником команды Павлом Мамаевым.Футболисту предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Полузащитник заключен под стражу и находится в столичном СИЗО-2 "Бутырка". 5 декабря Тверской районный суд Москвы продлил арест Мамаева до 8 февраля 2019 года. В ходе заседания "Краснодар" предоставил суду положительную характеристику на хавбека.– "Краснодар" не отзывал свое обращение по поводу Мамаева, у нас нет такого заявления.– Когда обе стороны смогут присутствовать на заседании.– Нет, не подавал.