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Защита Кокориных подаст апелляции в понедельник

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, сообщил, что в понедельник, 10 декабря подаст апелляцию на решение Тверского районного суда Москвы на продление срока содержания своего подзащитного под стражей до 8 февраля 2019 года.

Также собираются поступить и представители форварда "Зенита" Александра Кокорина. Братьям предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорины находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

"Мы подадим апелляцию на решение суда в отношении Кирилла в понедельник – также, как и защита Александра Кокорина", - цитирует Барика "Спорт-Экспресс".

Срок содержания Кокориных под стражей заканчивался 8 декабря этого года, но следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока ареста еще на два месяца. 5 декабря оно было удовлетворено. При этом сторона Кокориных имеет право подать апелляции до понедельника, 10 декабря включительно. Суд обязан рассмотреть их в течение трех рабочих дней.
Теги: Кокорин
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