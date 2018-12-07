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Александр Будаков: деньги в "Анжи" дошли не до всех, мне не выплатили и половины зарплаты

Вратарь "Анжи" Александр Будаков прокомментировал информацию, согласно которой махачкалинский клуб получил средства от РПЛ. Ранее президент лиги Сергей Прядкин объявил о решении поддержать "Анжи", испытывающий финансовые проблемы, и помочь команде доиграть до конца нынешний сезон.

"Финансы дошли до игроков, но не до всех. Лично мне не выплатили и половины зарплаты. Да и все игроки, с которыми общались по данному поводу, говорят, что вышло примерно за половину месяца", - цитирует Будакова "Чемпионат.сом".
Теги: Будаков Анжи
Сегодня, 17:08
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