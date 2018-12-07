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"Урал" начал продажу пакета билетов с рабочим названием "Лидеры и "Спартак"

Пресс-служба "Урала" объявила о начале продаж пакетов билетов (абонементов) на весеннюю часть сезона чемпионата России.

Один из трёх пакетов носит рабочее название "Лидеры и "Спартак". При покупке этого абонемента болельщики команды из Екатеринбурга смогут посетить домашние матчи с "Зенитом", ЦСКА, "Локомотивом" и "Спартаком". Стоимость пакета составляет 1,8 – 27 тыс. рублей.

Теги: Урал Спартак
Сегодня, 17:21
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#18  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
тяжело представить, название пакета лидеры и зенит (цска, краснодар, ненжное зачеркнуть).
оно и понятно, таки историю не пропьёшь (бомжи говорят, боярышник помогает, они опробовали, реально до 2007 года всё как смыло, изредка припоминая 84й, но то бомжи)
на Спартак Великий особый настрой, не только у временных лидеров, но и у всякой перди, по типу урала

Цитата: Blessing
с лидерами тоже не поставишь, не поймут....

ну ,как... ну вот зенит... 3 года успешной игры и просачивание в зону ле, даже пару 3х мест, и всё, лидер уже. так что многого то и не нужно

какой к черту великий? хорош трясти замшелыми регалиями,один раз в 16 лет выиграли золото(и то с помощью судейства) и все теперь пупы земли,достали уже своим чванством
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#17  Blessing  Спб (Сегодня, 18:59)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: Blessing
кто больше наки

ну или "мы выиграли у Великого Спартака, можно и в пердив теперь"

Тоже верно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#16  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 18:59)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
кто больше наки

ну или "мы выиграли у Великого Спартака, можно и в пердив теперь"


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 18:45)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
на Спартак Великий особый настрой,

Негласное соревнование, кто больше накидает.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:44)
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online

Правильное название пакета: "Спартак" и лидеры".
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#13  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 18:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
тяжело представить, название пакета лидеры и зенит (цска, краснодар, ненжное зачеркнуть).
оно и понятно, таки историю не пропьёшь (бомжи говорят, боярышник помогает, они опробовали, реально до 2007 года всё как смыло, изредка припоминая 84й, но то бомжи)
на Спартак Великий особый настрой, не только у временных лидеров, но и у всякой перди, по типу урала

Цитата: Blessing
с лидерами тоже не поставишь, не поймут....

ну ,как... ну вот зенит... 3 года успешной игры и просачивание в зону ле, даже пару 3х мест, и всё, лидер уже. так что многого то и не нужно


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#12  jeck324  jeck324 (Сегодня, 18:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Уральская х уета в себя поверила?))


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
#11  oblom   (Сегодня, 18:15)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenitchik123
можно так ещё...Великий Зенит и остальные, Лидеры и свиньи laughing

Думаешь Зенит когда нибудь будет Великим?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#10  Spartacus1971   (Сегодня, 18:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Ипанулись совсем.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#9  zenitchik123   (Сегодня, 18:06)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
можно так ещё...Великий Зенит и остальные, Лидеры и свиньи laughing
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 17:57)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: кандид
Спартак ....... и Все остальные ))))))))))))))) Ничего нового bowtie

Спартак и Лидеры, ничего нового.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  кандид  Млечный путь (Сегодня, 17:50)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак ....... и Все остальные ))))))))))))))) Ничего нового bowtie
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 17:45)
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: saint BASIL
Да кому нах эти лидеры нужны?..

Может и не нужны, но в один ряд спартак с лидерами тоже не поставишь, не поймут....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Шмайхель   (Сегодня, 17:44)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Один из трёх пакетов носит рабочее название "Лидеры и "Спартак". При покупке этого абонемента болельщики команды из Екатеринбурга смогут посетить домашние матчи с "Зенитом", ЦСКА, "Локомотивом" и "Спартаком". Стоимость пакета составляет 1,8 – 27 тыс. рублей.
Без "Спартака" ,стоимость была бы 180 - 2700 рублей ,ибо дороже они никому бы не впёрлись ,а так хоть деньги поднимут.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 17:34)
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак надо было отдельным пакетом выносить, подороже. с учетом цирковой составляющей.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Lols  Лондон (Сегодня, 17:29)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Эм, а что тут удивительного? спратак далеко не лидер, состав не уровня первой восьмёрки РПЛ. Так что все по делу
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#2  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 17:26)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Да кому нах эти лидеры нужны?..


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#1  Tofik  Москва (Сегодня, 17:24)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну-ну... петросяны, нехай креативят.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
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