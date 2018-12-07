"Урал" начал продажу пакета билетов с рабочим названием "Лидеры и "Спартак"

Пакет №2 на матчи против @zenit_spb, @pfc_cska, @fcsm_official, @fclokomotiv с рабочим названием "Лидеры и Спартак". Стоимость абонементов в зависимости от сектора: от 1 800 до 27 000 рублей. pic.twitter.com/fX5iAS5JMn