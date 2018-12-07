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Геннадий Орлов: надо поменять всех людей, которые занимаются календарем

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о календаре российской Премьер-Лиги.

"Господин Пышкин, который занимается календарем чемпионата и, видимо, Кубка России, является работником РПЛ. Ему задали вопрос, как могли назначить матч в Красноярске на начало декабря, ведь понятно, что это не Сочи. И господин Пышкин ответил очень умно: "Когда мы составляли календарь, везде было тепло".

Ребята, надо поменять всех людей, которые этим занимаются! Есть шесть стадионов, на которых можно играть зимой: Махачкала, Грозный, Ростов, Краснодар, Петербург, а также Сочи, где нет команды, но стадион можно арендовать. Надо расписать календарь. Но для этого надо, чтобы были способные и молодые люди, которые знают, что зимой в Красноярске холодно. А у нас в Москве есть господин Пышкин, потрясающая фамилия! Все превращает в пыль.

Есть наука — футбол. Это серьезная история. К сожалению, в России ее не считают наукой, к ней никак не относятся, она просто на задворках. О чем можно говорить, если у нас календарь составляют без учета климатических условий", — сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы" в Петербурге.

Sport24
Теги: Орлов
Сегодня, 18:06
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#4  Сибирячок   (Сегодня, 18:59)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий Орлов: надо поиметь всех людей, которые занимаются календарем
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 18:36)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Полегче гена)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  boralex  саратов (Сегодня, 18:32)
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
А говорили, что Гена - маразматик...


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#1  Блаженный  Ташкент (Сегодня, 18:28)
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Правиль, Гена, так их!
Воспользуйся своими питерскими связями и разгони эту шоблу нафуй!
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
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