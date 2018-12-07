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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Магомед Адиев: если даже денег не дали бы, "Анжи" все равно вышел бы и бился на поле против "Спартака"
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев отметил, что клуб сможет отправиться на зимние сборы, так как клуб получил от РПЛ ранее обещанные средства.
"РПЛ перечислил "Анжи" часть денег, которые клуб должен заработать по итогам чемпионата. Всего будет три части таких переводов. Первую мы получили. В принципе, нельзя сказать, что она какая-то большая. Но это хоть что-то в нашей ситуации. Поэтому выражаем благодарность лиге. Хватит ли этих денег на сборы? Президент клуба сказал, что на сборы мы поедем. Сборы мы планируем провести в Турции, пока такая перспектива. Планируется два сбора. Я же со своей стороны готовлю команду к матчам. Президент и директор будут решать и принимать решения. Удержит ли этот перевод денег тех, кто собирался сменить клуб зимой? Конечно, нет. Мы будем не в состоянии удержать тех игроков, кто решит покинуть команду. По юридическим законам, если зарплаты не выплачены, человек имеет право разорвать контракт.
Получу ли я что-то? Я в такой же ситуации, как футболисты (смеется), поэтому здесь добавить нечего. Мы все в одинаковой ситуации. Настрой команды на "Спартак"? Какой настрой у нас был в первом туре, такой же будет и в заключительном туре этого года. Ничего не поменяется в настрое нашей команды. Если даже денег не дали бы, мы бы все равно вышли бы и бились на поле. Будет ли готов Чансельор к матчу? Он тренировался в эти дни. Посмотрим. Завтра будем принимать решение, с первых минут ли он выйдет или нет", - цитирует Адиева Sport24.
"РПЛ перечислил "Анжи" часть денег, которые клуб должен заработать по итогам чемпионата. Всего будет три части таких переводов. Первую мы получили. В принципе, нельзя сказать, что она какая-то большая. Но это хоть что-то в нашей ситуации. Поэтому выражаем благодарность лиге. Хватит ли этих денег на сборы? Президент клуба сказал, что на сборы мы поедем. Сборы мы планируем провести в Турции, пока такая перспектива. Планируется два сбора. Я же со своей стороны готовлю команду к матчам. Президент и директор будут решать и принимать решения. Удержит ли этот перевод денег тех, кто собирался сменить клуб зимой? Конечно, нет. Мы будем не в состоянии удержать тех игроков, кто решит покинуть команду. По юридическим законам, если зарплаты не выплачены, человек имеет право разорвать контракт.
Получу ли я что-то? Я в такой же ситуации, как футболисты (смеется), поэтому здесь добавить нечего. Мы все в одинаковой ситуации. Настрой команды на "Спартак"? Какой настрой у нас был в первом туре, такой же будет и в заключительном туре этого года. Ничего не поменяется в настрое нашей команды. Если даже денег не дали бы, мы бы все равно вышли бы и бились на поле. Будет ли готов Чансельор к матчу? Он тренировался в эти дни. Посмотрим. Завтра будем принимать решение, с первых минут ли он выйдет или нет", - цитирует Адиева Sport24.
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