Новости партнеров

Яка Бийол: ожидал только хорошего от России

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол заявил, что ему нравится жить в Москве.

"Я ожидал только хорошего от России, и все оказалось именно так. С первого дня и до сегодняшнего эмоции самые положительные. Привыкать пришлось: Москва – огромный город, здесь есть пробки, движение очень затрудненное, но ничего страшного. Мне все нравится", - цитирует игрока официальный сайт клуба.
Теги: Бийол ЦСКА
Сегодня, 20:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 21:06)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
ЕЩЁ как повезло.

" Свезло,мне,свезло"(Шариков)


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 20:45)
  • 0
  •  (0)

ЕЩЁ как повезло.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  Волжанин   (Сегодня, 20:11)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тебе повезло ещё и с тем, что попал в ЦСКА.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.