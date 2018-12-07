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Федор Чалов: не считаю себя звездой

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, который является лучшим бомбардиром нынешнего сезона, заявил, что не считает себя звездой.

"Честно говоря, ничего не изменилось. Звездой себя не считаю, к себе отношусь также требовательно, как и раньше. Наоборот, хочется забивать как можно чаще. Конечно, мне очень приятно лидировать в гонке бомбардиров РПЛ, но это пока ничего не значит.

Мне есть, куда расти, и я сам это вижу. Опять же прекрасно понимаю, что в матчах чемпионата мог забить не девять мячей, а в два раза больше. Почти в каждой игре у меня имелся момент, который должен был реализовывать", - цитирует Чалова RT.
Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 20:21
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#1  miktar   (Сегодня, 20:46)
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Считать не надо, а становиться надо начинать.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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