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Санкт-Петербург ЦСКА
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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Федор Чалов: не считаю себя звездой (2)
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Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (5)
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (5)
12:11
Акинфеев: команда мечты? Никаких Месси и Роналду. Моя команда мечты - ЦСКА образца 2005 года (15)
Акинфеев: команда мечты? Никаких Месси и Роналду. Моя команда мечты - ЦСКА образца 2005 года (15)
11:51
"Зенит" и "Краснодар" должны быть ниже, "Динамо" жутко не везет. Неожиданные xG-итоги РПЛ (15)
"Зенит" и "Краснодар" должны быть ниже, "Динамо" жутко не везет. Неожиданные xG-итоги РПЛ (15)
Завершаем первую часть сезона. Превью 17-го тура РПЛ
Это последние футбольные выходные в нашем чемпионате - после них мы посмотрим ещё одну игровую неделю в еврокубках и расстанемся с российскими командами до марта. Лучше не пропускайте этот игровой уик-энд, потому что жалеть придется целых три месяца.
Остаётся надеяться, что самарцы не отвыкли играть в футбол. В четвертьфинале кубка России они не участвовали, а матч недельной давности против "Оренбурга" был отменён из-за неприемлемых погодных условий. Получается, "Крылья" отдыхали целые две недели, в то время как "Ростов" бодался с ЦСКА дома и отыгрывал два мяча в Краснодаре.
Сил у волжан за счёт этого, может, и больше, но дончане благодаря регулярной практике сейчас в полной боеготовности. Кому что больше поможет из этого, покажет только сама игра.
В первом круге "Крылья" на выезде победили дончан и вскрыли одну из онтологических проблем "Ростова" Карпина - тотальное неприятие футбола самостоятельного, то есть характерной игры с мячом. На выезде южанам будет намного легче, так что все шансы на реванш у "жёлто-синих" есть.
Здесь всё предельно ясно. "Енисею", который неожиданно начал подавать признаки жизни ближе к зиме, всё равно будет очень сложно зацепиться даже за ничью. Здесь всё-таки два варианта - чудо или уверенная и спокойная победа ЦСКА.
Впрочем, "армейцам" может помешать два момента. Первый, желание сэкономить силы после финальной битвой в Мадриде, которая определит, что молодая команда будет делать весной. Второе - травма Ахметова. Без него ЦСКА тяжело превозмогать массированное сопротивление "Енисея".
"Железнодорожники" явно не в лучшем и физическом, и психологическом состоянии сейчас, но бороться даже без должного качества у москвичей получается. В игре против "Рубина" чемпионы были откровенно хуже, но как-то сумели перетерпеть сложные эпизоды матча и довести его до победы.
"Локомотиву" осталось промучиться всего ничего - один тур РПЛ и один матч в Лиге Чемпионов. В игре против "Оренбурга" вполне может сказаться и момент состояния команд: уральцы играли свой матч в кубке России намного раньше и восстанавливались всю эту неделю.
"Анжи" изо все сил пытается не утонуть - вот уже и лига подключилась, занявшая денег на погашение задолженностей по зарплатам, - но в футбольном плане Махачкала, как и на старте сезона, продолжает удивлять. Все-таки от команд, испытывающих настолько серьёзные финансовые трудности, мы привыкли ждать совсем уж откровенных сливов.
А Дагестан держится. И команда из республики вполне способна наказать нестабильный нынче "Спартак" Кононова, который после победы в дерби с "Локомотивом", вновь провёл довольно невзрачную игру против "Урала". Тем более наверняка скажется качество газона в Каспийске - для "красно-белых" это может стать серьёзным отягчающим обстоятельством.
В недавнем материале на нашем портале Пётр Мельников рассказывал о том, сколько очков не добирает московское "Динамо". Если оперировать статистикой ожидаемых голов, "бело-голубые" показывают очень неплохой уровень и так низко располагаются лишь по причине невысокого мастерства отдельных исполнителей, которые не могут реализовать момент, и банального невезения.
Против разыгравшегося "Урала" будет тяжело - команда Парфёнова обрела уверенность и теперь не тушуется даже перед топами нашего чемпионата. Такими темпами в Екатеринбург в следующем сезоне вполне могут заглянуть и еврокубки.
Революции Кириченко в "Уфе" не совершил, так что башкирцы остаются примерно на том же самом месте, что и до смены тренера. Но здесь вряд ли можно так быстро спрашивать - работу тренера надо будет оценивать в конце сезона, после того как у специалиста будет возможность провести сборы. Ну а пока "Уфа" подходит к игре с "Краснодаром" явным аутсайдером.
"Быки" сейчас на хорошем ходу, они вовсю преследуют "Зенит", так что команда Мусаева будет сконцентрирована максимально. После неуверенного перфоманса в Каспийске, где "Уфа" не проиграла только благодаря Беленову, честно говоря, кажется, что у башкирцев нет шансов просто совсем.
Если такая афиша в начале сезона интриговала и вообще привлекала к себе интерес, то теперь уже точно нет. По крайней мере - не такой внушительный, каким он мог бы быть несколько месяцев назад. "Рубин" еле ползет по календарю и не побеждает уже практически десять матчей. Вряд ли стоит ждать от Казани что-то хорошего в последнем туре.
И можно было бы понадеяться хотя бы на то, что оступится "Зенит", но делают это питерцы только на выездах. Впрочем, может, на последней неделе футбола в 2018 откроется новый тренд?
Тула на прошлой неделе всех поразила - от Черевченко если кто и ждал хорошего результата, то уже после зимнего перерыва. Но "Арсенал" под руководством нового тренера разнёс при своих болельщиках лидирующий "Зенит", причём сделал это задорно и зрелищно. Может, тульским болельщикам не надо расстраиваться из-за отъезда Кононова?
В одном из последних туров ЦСКА заставил "Ахмат" впервые в сезоне проиграть в Грозном. Если "пушкари" будут действовать так же настырно, нагло и бойко, как они это делали против "Зенита", повторить успех "армейцев" у них вполне может получиться.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
"Крылья Советов" - "Ростов"
Суббота, 12:30. Матч ТВ
Суббота, 12:30. Матч ТВ
Остаётся надеяться, что самарцы не отвыкли играть в футбол. В четвертьфинале кубка России они не участвовали, а матч недельной давности против "Оренбурга" был отменён из-за неприемлемых погодных условий. Получается, "Крылья" отдыхали целые две недели, в то время как "Ростов" бодался с ЦСКА дома и отыгрывал два мяча в Краснодаре.
Сил у волжан за счёт этого, может, и больше, но дончане благодаря регулярной практике сейчас в полной боеготовности. Кому что больше поможет из этого, покажет только сама игра.
В первом круге "Крылья" на выезде победили дончан и вскрыли одну из онтологических проблем "Ростова" Карпина - тотальное неприятие футбола самостоятельного, то есть характерной игры с мячом. На выезде южанам будет намного легче, так что все шансы на реванш у "жёлто-синих" есть.
"ЦСКА" - "Енисей"
Суббота, 15:00. Матч Премьер
Суббота, 15:00. Матч Премьер
Здесь всё предельно ясно. "Енисею", который неожиданно начал подавать признаки жизни ближе к зиме, всё равно будет очень сложно зацепиться даже за ничью. Здесь всё-таки два варианта - чудо или уверенная и спокойная победа ЦСКА.
Впрочем, "армейцам" может помешать два момента. Первый, желание сэкономить силы после финальной битвой в Мадриде, которая определит, что молодая команда будет делать весной. Второе - травма Ахметова. Без него ЦСКА тяжело превозмогать массированное сопротивление "Енисея".
"Локомотив" - "Оренбург"
Суббота, 17:30. Матч Премьер
Суббота, 17:30. Матч Премьер
"Железнодорожники" явно не в лучшем и физическом, и психологическом состоянии сейчас, но бороться даже без должного качества у москвичей получается. В игре против "Рубина" чемпионы были откровенно хуже, но как-то сумели перетерпеть сложные эпизоды матча и довести его до победы.
"Локомотиву" осталось промучиться всего ничего - один тур РПЛ и один матч в Лиге Чемпионов. В игре против "Оренбурга" вполне может сказаться и момент состояния команд: уральцы играли свой матч в кубке России намного раньше и восстанавливались всю эту неделю.
"Анжи" - "Спартак"
Суббота, 20:00. Матч Премьер
Суббота, 20:00. Матч Премьер
"Анжи" изо все сил пытается не утонуть - вот уже и лига подключилась, занявшая денег на погашение задолженностей по зарплатам, - но в футбольном плане Махачкала, как и на старте сезона, продолжает удивлять. Все-таки от команд, испытывающих настолько серьёзные финансовые трудности, мы привыкли ждать совсем уж откровенных сливов.
А Дагестан держится. И команда из республики вполне способна наказать нестабильный нынче "Спартак" Кононова, который после победы в дерби с "Локомотивом", вновь провёл довольно невзрачную игру против "Урала". Тем более наверняка скажется качество газона в Каспийске - для "красно-белых" это может стать серьёзным отягчающим обстоятельством.
"Динамо" - "Урал"
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер
В недавнем материале на нашем портале Пётр Мельников рассказывал о том, сколько очков не добирает московское "Динамо". Если оперировать статистикой ожидаемых голов, "бело-голубые" показывают очень неплохой уровень и так низко располагаются лишь по причине невысокого мастерства отдельных исполнителей, которые не могут реализовать момент, и банального невезения.
Против разыгравшегося "Урала" будет тяжело - команда Парфёнова обрела уверенность и теперь не тушуется даже перед топами нашего чемпионата. Такими темпами в Екатеринбург в следующем сезоне вполне могут заглянуть и еврокубки.
"Краснодар" - "Уфа"
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Революции Кириченко в "Уфе" не совершил, так что башкирцы остаются примерно на том же самом месте, что и до смены тренера. Но здесь вряд ли можно так быстро спрашивать - работу тренера надо будет оценивать в конце сезона, после того как у специалиста будет возможность провести сборы. Ну а пока "Уфа" подходит к игре с "Краснодаром" явным аутсайдером.
"Быки" сейчас на хорошем ходу, они вовсю преследуют "Зенит", так что команда Мусаева будет сконцентрирована максимально. После неуверенного перфоманса в Каспийске, где "Уфа" не проиграла только благодаря Беленову, честно говоря, кажется, что у башкирцев нет шансов просто совсем.
"Зенит" - "Рубин"
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Воскресенье, 19:00. Матч Премьер
Если такая афиша в начале сезона интриговала и вообще привлекала к себе интерес, то теперь уже точно нет. По крайней мере - не такой внушительный, каким он мог бы быть несколько месяцев назад. "Рубин" еле ползет по календарю и не побеждает уже практически десять матчей. Вряд ли стоит ждать от Казани что-то хорошего в последнем туре.
И можно было бы понадеяться хотя бы на то, что оступится "Зенит", но делают это питерцы только на выездах. Впрочем, может, на последней неделе футбола в 2018 откроется новый тренд?
"Ахмат" - "Арсенал"
Понедельник, 19:30. Матч ТВ
Понедельник, 19:30. Матч ТВ
Тула на прошлой неделе всех поразила - от Черевченко если кто и ждал хорошего результата, то уже после зимнего перерыва. Но "Арсенал" под руководством нового тренера разнёс при своих болельщиках лидирующий "Зенит", причём сделал это задорно и зрелищно. Может, тульским болельщикам не надо расстраиваться из-за отъезда Кононова?
В одном из последних туров ЦСКА заставил "Ахмат" впервые в сезоне проиграть в Грозном. Если "пушкари" будут действовать так же настырно, нагло и бойко, как они это делали против "Зенита", повторить успех "армейцев" у них вполне может получиться.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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