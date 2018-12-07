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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Федор Чалов: после победы над "Реалом" ощутил тотальное опустошение
Нападающий ЦСКА Федор Чалов вспомнил победу над "Реалом" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0).
"Честно говоря, вообще не испытывал никаких эмоций. Было лишь тотальное опустошение. Думаю, многие ребята из ЦСКА согласятся со мной. Не осталось ни сил, ни эмоций. Наверное, осознание придет лишь со временем. Даже сейчас оно еще не пришло.
Матч с "Реалом" воспринимается просто как игра, в которой мы отдали все силы. К тому же все понимают, что мадридцы приехали в Москву не в самом сильном составе. С другой стороны, кто об этом потом вспомнит", - цитирует Чалова RT.
"Честно говоря, вообще не испытывал никаких эмоций. Было лишь тотальное опустошение. Думаю, многие ребята из ЦСКА согласятся со мной. Не осталось ни сил, ни эмоций. Наверное, осознание придет лишь со временем. Даже сейчас оно еще не пришло.
Матч с "Реалом" воспринимается просто как игра, в которой мы отдали все силы. К тому же все понимают, что мадридцы приехали в Москву не в самом сильном составе. С другой стороны, кто об этом потом вспомнит", - цитирует Чалова RT.
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