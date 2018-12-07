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Виктория Боня - жене Мамаева: займись детьми - в 6 лет не разговаривают!

Телеведущая Виктория Боня жестко ответила на обвинения жены полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Аланы.

Ранее Алана в инстаграме заявила, что Боня спала с ее мужем, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО.

"Она совсем психопатка, видимо, да и льстит своему мужу! Я дружу с Сашей (Кокориным) и пришла поддержать его! А жена Мамаева пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает. Бедные дети в 6 лет двух слов связать не могут - ни один, ни другой. Бедные!", - ответила Боня в инстаграме подписчику.
Теги: Мамаев
Сегодня, 21:22
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#8  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 23:05)
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Болеет за:
«Зенит»
Дом2 146 серия...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 22:48)
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Бедные дети в 6 лет двух слов связать не могу

Некоторые Бони и в 55 лет никуя не понимают. Молчание-золото , дура и есть Боня.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 22:23)
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Болеет за:
«Зенит»
куяссе flushed эта блдь разговаривает?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  Максим Скоков   (Сегодня, 22:20)
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Я бы вдул боньке пока какорин в тюряжке flushed
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#4  Ozzy  пос.Тарасовская (Сегодня, 21:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Да,весь этот наш мир придумывают журналисты,
Они думают,что это кому-то интересно,don't worry
Регистрация: 14.07.2018 [жалоба]
#3  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Всех к логопеду, баб. А Боня может и правда не спала с Мамаем, у неё своих, нормальных жахакей-спонсоров хватает.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:35)
  • +7
  •  (9)

Две дуры..
Зачем и вправду тут новости про этих ...


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  s.o.b.   (Сегодня, 21:30)
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  •  (12)
online
Болеет за:
КАМАЗ
6лять, когда появилась новость, что Мамаев якобы переспал с Боней, я подумал, что речь о некой собачонке... Ан нет... Боня тоже человек

Стоп, что вообще на футбольном сайте делают подобные "новости"?
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
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