Виктория Боня - жене Мамаева: займись детьми - в 6 лет не разговаривают!

Телеведущая Виктория Боня жестко ответила на обвинения жены полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Аланы.Ранее Алана в инстаграме заявила, что Боня спала с ее мужем, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО."Она совсем психопатка, видимо, да и льстит своему мужу! Я дружу с Сашей (Кокориным) и пришла поддержать его! А жена Мамаева пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает. Бедные дети в 6 лет двух слов связать не могут - ни один, ни другой. Бедные!", - ответила Боня в инстаграме подписчику.