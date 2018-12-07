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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Виктория Боня - жене Мамаева: займись детьми - в 6 лет не разговаривают!
Телеведущая Виктория Боня жестко ответила на обвинения жены полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Аланы.
Ранее Алана в инстаграме заявила, что Боня спала с ее мужем, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО.
"Она совсем психопатка, видимо, да и льстит своему мужу! Я дружу с Сашей (Кокориным) и пришла поддержать его! А жена Мамаева пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает. Бедные дети в 6 лет двух слов связать не могут - ни один, ни другой. Бедные!", - ответила Боня в инстаграме подписчику.
Ранее Алана в инстаграме заявила, что Боня спала с ее мужем, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО.
"Она совсем психопатка, видимо, да и льстит своему мужу! Я дружу с Сашей (Кокориным) и пришла поддержать его! А жена Мамаева пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает. Бедные дети в 6 лет двух слов связать не могут - ни один, ни другой. Бедные!", - ответила Боня в инстаграме подписчику.
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