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"Спартак" прилетел в Махачкалу

"Спартак" прилетел в Махачкалу, где 8 декабря состоится матч 17-го тура премьер-лиги против "Анжи".

"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 25 очков после 16 туров.

Теги: Спартак
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