Владислав Радимов: не верю, что "Зенит" потеряет очки в матче с "Рубином"

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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20:21
Федор Чалов: не считаю себя звездой (2)
Федор Чалов: не считаю себя звездой (2)
19:17
Магомед Адиев: если даже денег не дали бы, "Анжи" все равно вышел бы и бился на поле против "Спартака" (6)
Магомед Адиев: если даже денег не дали бы, "Анжи" все равно вышел бы и бился на поле против "Спартака" (6)
16:31
Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
15:46
Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину (1)
Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину (1)
15:19
"Краснодар" не передумал разрывать контракт с Мамаевым, несмотря положительную характеристику в суде (10)
"Краснодар" не передумал разрывать контракт с Мамаевым, несмотря положительную характеристику в суде (10)
15:14
Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом (8)
Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом (8)
14:21
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (5)
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (5)
12:11
Акинфеев: команда мечты? Никаких Месси и Роналду. Моя команда мечты - ЦСКА образца 2005 года (15)
Акинфеев: команда мечты? Никаких Месси и Роналду. Моя команда мечты - ЦСКА образца 2005 года (15)
11:51
"Зенит" и "Краснодар" должны быть ниже, "Динамо" жутко не везет. Неожиданные xG-итоги РПЛ (15)
"Зенит" и "Краснодар" должны быть ниже, "Динамо" жутко не везет. Неожиданные xG-итоги РПЛ (15)
Владислав Радимов: не верю, что "Зенит" потеряет очки в матче с "Рубином"
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Рубином" в рамках 17-го тура РПЛ.
"Я не верю, что "Зенит" проиграет "Рубину". Поэтому первое место все равно останется за нашей командой.
Ничья? Тоже нет. У "Рубина" несколько человек травмированы, некоторые ребята сидят на чемоданах, переходят в другие команды. Не вижу каких-то шансов у казанцев против "Зенита", — приводит слова Радимова Советский спорт..
"Я не верю, что "Зенит" проиграет "Рубину". Поэтому первое место все равно останется за нашей командой.
Ничья? Тоже нет. У "Рубина" несколько человек травмированы, некоторые ребята сидят на чемоданах, переходят в другие команды. Не вижу каких-то шансов у казанцев против "Зенита", — приводит слова Радимова Советский спорт..
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