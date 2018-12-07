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Владислав Радимов: не верю, что "Зенит" потеряет очки в матче с "Рубином"

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Рубином" в рамках 17-го тура РПЛ.

"Я не верю, что "Зенит" проиграет "Рубину". Поэтому первое место все равно останется за нашей командой.

Ничья? Тоже нет. У "Рубина" несколько человек травмированы, некоторые ребята сидят на чемоданах, переходят в другие команды. Не вижу каких-то шансов у казанцев против "Зенита", — приводит слова Радимова Советский спорт..
Теги: Радимов Зенит Рубин
Сегодня, 22:10
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#2  Я - туляк  Орехово-Зуево (Сегодня, 23:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Также не верили в поражения от Анжи, Динамо и т.д.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 23:04)
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online
Болеет за:
«Зенит»
И я не верил. До недавнего ... неудачи до недавней. А теперь - хз. Как пойдёт игра против автобуса? Надо поднатужиться. Сумеют ли собраться?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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