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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Магомед Адиев: если даже денег не дали бы, "Анжи" все равно вышел бы и бился на поле против "Спартака" (6)
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Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
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Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину (1)
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Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (5)
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"Зенит" и "Краснодар" должны быть ниже, "Динамо" жутко не везет. Неожиданные xG-итоги РПЛ (15)
Андрей Аршавин вручит награду "Лучшего игрока месяца" Дриусси
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин вручит награду "Лучшего игрока месяца" форварду питерской команды Себастьяну Дриусси.
В ноябре Дриусси сыграл в 3 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
В ноябре Дриусси сыграл в 3 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
? Заключительный тур перед зимним перерывом!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 5, 2018
? Лови расписание 17-го тура, чтобы ничего не пропустить. Потом футбол уйдет на каникулы до марта!#РПЛ pic.twitter.com/lVri9UpeY5
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