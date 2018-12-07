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Андрей Аршавин вручит награду "Лучшего игрока месяца" Дриусси

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин вручит награду "Лучшего игрока месяца" форварду питерской команды Себастьяну Дриусси.

В ноябре Дриусси сыграл в 3 матчах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Теги: Аршавин Дриусси Зенит
Сегодня, 23:06
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