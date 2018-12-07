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Полузащитник "Астаны" Кляйнхайслер может перейти в "Зенит"

Хавбек "Астаны" и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может перейти в "Зенит", сообщает kazfootball.kz.

Петербургский клуб намерен укрепить полузащитную линию за счет приобретения 24-летнего венгра.

Селекционный отдел "Зенита" обратил внимание на Кляйнхайслера благодаря тому, что он провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и являлся ключевым игроком "Астаны" в матчах Лиги Европы. Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.
Теги: Кляйнхайслер Астана Зенит
Вчера, 23:54
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(1)
#2  F.Totti.   (Сегодня, 00:25)
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  •  (2)

еврей?
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 00:06)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну тогда Орлов уволится.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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