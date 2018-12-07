Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:54
Полузащитник "Астаны" Кляйнхайслер может перейти в "Зенит" (2)
Полузащитник "Астаны" Кляйнхайслер может перейти в "Зенит" (2)
Вчера, 23:16
Маттео Дармиан может перейти в "Фулхэм"
Маттео Дармиан может перейти в "Фулхэм"
Вчера, 21:54
"Спартак" прилетел в Махачкалу
"Спартак" прилетел в Махачкалу
Вчера, 21:53
Завершаем первую часть сезона. Превью 17-го тура РПЛ
Завершаем первую часть сезона. Превью 17-го тура РПЛ
Вчера, 21:30
"Балтику" покинут 11 футболистов
"Балтику" покинут 11 футболистов
Вчера, 20:24
Луис Адриано может вернуться в Бразилию (8)
Луис Адриано может вернуться в Бразилию (8)
Вчера, 20:21
Федор Чалов: не считаю себя звездой (3)
Федор Чалов: не считаю себя звездой (3)
Вчера, 20:04
Яка Бийол: ожидал только хорошего от России (3)
Яка Бийол: ожидал только хорошего от России (3)
Вчера, 19:26
Президент "Анжи": пока у команды есть 11 игроков и тренер - мы будем играть и биться (2)
Президент "Анжи": пока у команды есть 11 игроков и тренер - мы будем играть и биться (2)
Вчера, 19:17
Магомед Адиев: если даже денег не дали бы, "Анжи" все равно вышел бы и бился на поле против "Спартака" (7)
Магомед Адиев: если даже денег не дали бы, "Анжи" все равно вышел бы и бился на поле против "Спартака" (7)
Вчера, 19:07
УЕФА пригласил арбитра Москалева на специальный сбор
УЕФА пригласил арбитра Москалева на специальный сбор
Вчера, 18:55
Никола Влашич: ЦСКА может бороться с "Реалом" (2)
Никола Влашич: ЦСКА может бороться с "Реалом" (2)
Вчера, 18:36
Геннадий Орлов: пусть парнишка, назвавший Эмери тренеришкой, возьмет свои слова назад (20)
Геннадий Орлов: пусть парнишка, назвавший Эмери тренеришкой, возьмет свои слова назад (20)
Вчера, 18:10
"Спартак" полетел в Махачкалу без Реброва и Фернандо (2)
"Спартак" полетел в Махачкалу без Реброва и Фернандо (2)
Вчера, 17:15
Генеральный директор "Анжи": игра со "Спартаком" не состоится только в случае форс-мажора
Генеральный директор "Анжи": игра со "Спартаком" не состоится только в случае форс-мажора
Вчера, 17:08
Александр Будаков: деньги в "Анжи" дошли не до всех, мне не выплатили и половины зарплаты
Александр Будаков: деньги в "Анжи" дошли не до всех, мне не выплатили и половины зарплаты
Вчера, 16:52
Защита Кокориных подаст апелляции в понедельник
Защита Кокориных подаст апелляции в понедельник
Вчера, 16:42
"Дженоа" объявил о назначении Чезаре Пранделли
"Дженоа" объявил о назначении Чезаре Пранделли
Вчера, 16:31
Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
Вчера, 16:24
Магомед Адиев: "Анжи" получил деньги от РПЛ (1)
Магомед Адиев: "Анжи" получил деньги от РПЛ (1)
Вчера, 16:08
Френки Де Йонг близок к переходу в "ПСЖ"
Френки Де Йонг близок к переходу в "ПСЖ"
Вчера, 15:46
Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину (1)
Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину (1)
Вчера, 15:19
"Краснодар" не передумал разрывать контракт с Мамаевым, несмотря положительную характеристику в суде (10)
"Краснодар" не передумал разрывать контракт с Мамаевым, несмотря положительную характеристику в суде (10)
Вчера, 15:14
Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом (8)
Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом (8)
Вчера, 14:35
Источник: Шарль Каборе летом может перейти в "Спартак" (29)
Источник: Шарль Каборе летом может перейти в "Спартак" (29)
Вчера, 14:24
Чезаре Пранделли назначен главным тренером "Дженоа"
Чезаре Пранделли назначен главным тренером "Дженоа"
Вчера, 14:21
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (5)
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (5)
Вчера, 13:32
Источник: Глушаков подал на свою жену заявление в полицию (18)
Источник: Глушаков подал на свою жену заявление в полицию (18)
Полузащитник "Астаны" Кляйнхайслер может перейти в "Зенит"
Хавбек "Астаны" и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может перейти в "Зенит", сообщает kazfootball.kz.
Петербургский клуб намерен укрепить полузащитную линию за счет приобретения 24-летнего венгра.
Селекционный отдел "Зенита" обратил внимание на Кляйнхайслера благодаря тому, что он провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и являлся ключевым игроком "Астаны" в матчах Лиги Европы. Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.
Петербургский клуб намерен укрепить полузащитную линию за счет приобретения 24-летнего венгра.
Селекционный отдел "Зенита" обратил внимание на Кляйнхайслера благодаря тому, что он провел хороший сезон в чемпионате Казахстана и являлся ключевым игроком "Астаны" в матчах Лиги Европы. Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.