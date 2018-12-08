Новости партнеров

"Спартак" назвал сроки восстановления Ещенко

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко успешно перенес операцию в Риме.

Футболисту была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава. Отмечается, что восстановление игрока займет около шести месяцев.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Ещенко
Сегодня, 00:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Tofik  Москва (Сегодня, 00:52)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Да что же это такое! Опять кресты, опять на пол-года.


--------------------
Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.