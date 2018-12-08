"Спартак" назвал сроки восстановления Ещенко

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Полузащитник "Астаны" Кляйнхайслер может перейти в "Зенит" (2)
Полузащитник "Астаны" Кляйнхайслер может перейти в "Зенит" (2)
Вчера, 23:16
Маттео Дармиан может перейти в "Фулхэм"
Маттео Дармиан может перейти в "Фулхэм"
Вчера, 21:54
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"Спартак" прилетел в Махачкалу
Вчера, 21:53
Завершаем первую часть сезона. Превью 17-го тура РПЛ
Завершаем первую часть сезона. Превью 17-го тура РПЛ
Вчера, 21:30
"Балтику" покинут 11 футболистов
"Балтику" покинут 11 футболистов
Вчера, 20:24
Луис Адриано может вернуться в Бразилию (8)
Луис Адриано может вернуться в Бразилию (8)
Вчера, 20:21
Федор Чалов: не считаю себя звездой (3)
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Вчера, 20:04
Яка Бийол: ожидал только хорошего от России (3)
Яка Бийол: ожидал только хорошего от России (3)
Вчера, 19:26
Президент "Анжи": пока у команды есть 11 игроков и тренер - мы будем играть и биться (2)
Президент "Анжи": пока у команды есть 11 игроков и тренер - мы будем играть и биться (2)
Вчера, 19:17
Магомед Адиев: если даже денег не дали бы, "Анжи" все равно вышел бы и бился на поле против "Спартака" (7)
Магомед Адиев: если даже денег не дали бы, "Анжи" все равно вышел бы и бился на поле против "Спартака" (7)
Вчера, 19:07
УЕФА пригласил арбитра Москалева на специальный сбор
УЕФА пригласил арбитра Москалева на специальный сбор
Вчера, 18:55
Никола Влашич: ЦСКА может бороться с "Реалом" (2)
Никола Влашич: ЦСКА может бороться с "Реалом" (2)
Вчера, 18:36
Геннадий Орлов: пусть парнишка, назвавший Эмери тренеришкой, возьмет свои слова назад (20)
Геннадий Орлов: пусть парнишка, назвавший Эмери тренеришкой, возьмет свои слова назад (20)
Вчера, 18:10
"Спартак" полетел в Махачкалу без Реброва и Фернандо (2)
"Спартак" полетел в Махачкалу без Реброва и Фернандо (2)
Вчера, 17:15
Генеральный директор "Анжи": игра со "Спартаком" не состоится только в случае форс-мажора
Генеральный директор "Анжи": игра со "Спартаком" не состоится только в случае форс-мажора
Вчера, 17:08
Александр Будаков: деньги в "Анжи" дошли не до всех, мне не выплатили и половины зарплаты
Александр Будаков: деньги в "Анжи" дошли не до всех, мне не выплатили и половины зарплаты
Вчера, 16:52
Защита Кокориных подаст апелляции в понедельник
Защита Кокориных подаст апелляции в понедельник
Вчера, 16:42
"Дженоа" объявил о назначении Чезаре Пранделли
"Дженоа" объявил о назначении Чезаре Пранделли
Вчера, 16:31
Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
Палата РФС по разрешению споров: "Краснодар" не отзывал обращение с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
Вчера, 16:24
Магомед Адиев: "Анжи" получил деньги от РПЛ (1)
Магомед Адиев: "Анжи" получил деньги от РПЛ (1)
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Френки Де Йонг близок к переходу в "ПСЖ"
Френки Де Йонг близок к переходу в "ПСЖ"
Вчера, 15:46
Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину (1)
Игроки молодежки "Локо" вышли на матч с "Оренбургом" в футболках, посвященных погибшему Ломакину (1)
Вчера, 15:19
"Краснодар" не передумал разрывать контракт с Мамаевым, несмотря положительную характеристику в суде (10)
"Краснодар" не передумал разрывать контракт с Мамаевым, несмотря положительную характеристику в суде (10)
Вчера, 15:14
Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом (8)
Дмитрий Селюк: Каборе в "Спартаке"? С января мы можем начать вести переговоры с любым клубом (8)
Вчера, 14:35
Источник: Шарль Каборе летом может перейти в "Спартак" (29)
Источник: Шарль Каборе летом может перейти в "Спартак" (29)
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Чезаре Пранделли назначен главным тренером "Дженоа"
Чезаре Пранделли назначен главным тренером "Дженоа"
Вчера, 14:21
Источник: игроки "Арсенала" перед сезоном устроили вечеринку с 70-ю девушками и веселящим газом (фото) (5)
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Вчера, 13:32
Источник: Глушаков подал на свою жену заявление в полицию (18)
Источник: Глушаков подал на свою жену заявление в полицию (18)
"Спартак" назвал сроки восстановления Ещенко
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко успешно перенес операцию в Риме.
Футболисту была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава. Отмечается, что восстановление игрока займет около шести месяцев.
ФК "Спартак"
Футболисту была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава. Отмечается, что восстановление игрока займет около шести месяцев.
ФК "Спартак"
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