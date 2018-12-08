Новости партнеров

Денис Глушаков - Андрею Ещенко: брат, скорее выздоравливай

Капитан "Спартака" Денис Глушаков пожелал скорейшего выздоровления одноклубнику Андрею Ещенко.

"Брат, скорее выздоравливай. Ты многое преодолел, уверен, что вернешься еще сильнее! Мы тебя ждем", - написал Глушаков в инстаграме.
Теги: Глушаков Ещенко Спартак
Сегодня, 02:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.