Денис Глушаков - Андрею Ещенко: брат, скорее выздоравливай

Капитан "Спартака" Денис Глушаков пожелал скорейшего выздоровления одноклубнику Андрею Ещенко."Брат, скорее выздоравливай. Ты многое преодолел, уверен, что вернешься еще сильнее! Мы тебя ждем", - написал Глушаков в инстаграме.