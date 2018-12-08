Экс-вратарь "Зенита" и его жена зажгли на свадьбе (видео)

Жена Семака на какой-то весёлой свадьбе, где жгут Малафеевы ? pic.twitter.com/tIHKRddXgi — Руслан Абушкин (@abushkin) December 7, 2018

Экс-вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев и его жена Екатерина ярко проявили себя на конкурсе поцелуев на свадьбе.Видео выложила в инстаграме Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака.