Новости партнеров

Экс-вратарь "Зенита" и его жена зажгли на свадьбе (видео)

Экс-вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев и его жена Екатерина ярко проявили себя на конкурсе поцелуев на свадьбе.

Видео выложила в инстаграме Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

Теги: Малафеев Семак
Сегодня, 09:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 10:34)
  • 0
  •  (2)

Это еще Сергей Богданович с супругой не вышли, показали бы как надо целоваться, что-бы потом 5 деток было :-)
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 10:28)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Фу,мля,у бомжей везде одна порнография


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#2  zenit47  СПБ (Сегодня, 10:01)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
командир,
Пригласили, а вот ворота походу нет
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#1  командир   (Сегодня, 09:52)
  • -1
  •  (1)

почему Реброва не пригласили?
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.