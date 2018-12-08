Новости партнеров

Егор Титов: меня пугает то, что происходит со "Спартаком" во вторых таймах

Экс-капитан "Спартака" Егор Титов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против "Анжи".

"Меня пугает то, что происходит со "Спартаком". Вроде бы начинает здорово, хорошо играет, а вторые таймы проваливает. Моменты есть, не получается забить. Но что у своих ворот? Посмотрите матч с "Уралом", сколько было шансов у екатеринбуржцев? Минимум четыре стопроцентных момента, забили, правда, только один.

Совершенно точно, в Махачкале легкой прогулки "Спартаку" ждать не стоит. "Анжи" упрется. Поговаривают, что дают махачкалинцам кредит, это должно воодушевить футболистов. Однозначно. Но мастерство в конечном итоге должно принести победу "Спартаку". Думаю, он все таки выиграет в один мяч", — цитирует Титова "Рейтинг букмекеров".
Теги: Титов Анжи Спартак
Сегодня, 09:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(4)
#7  Сибирячок   (Сегодня, 10:50)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А за Енисей не переживаешь никак?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  iDEAD  Череповец (Сегодня, 10:49)
  • -1
  •  (1)

Егорка , тебя это должно было пугать когда вы с "сенатором" возглавляли Спартак . Ну а так да .. команда к сезону не готова .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#5  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 10:27)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
Это ты какому нибудь Вулверхэмптону скажи, у него то МЮ, то Челси, то Мансити.

Жеребёнок,ты,я вижу,уже пфк вознёс до небес.
Как сказал великий ОИР,будете вякать после того,как у вас будет столько же чемпионств,как у Спартака


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#4  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 10:15)
  • -3
  •  (7)

Это греческая заготовка ,Егорка. Также играл при Плейшнере и тульский Арсенал. С Рубином 2-0 за 10 минут до конца матча , в итоге 2-2 и еле ноги унесли. Первый тайм с Уралом 1-0, итог 1-2., с Динамо весь матч на игрока больше и это спасло от поражения.
Тупой тренеришка попросивший 21 день карантина.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 10:11)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kurynin60
Чему удивляться. у Спартака самый жестокий календарь


Это ты какому нибудь Вулверхэмптону скажи, у него то МЮ, то Челси, то Мансити.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#2  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 10:01)
  • 0
  •  (4)

Чему удивляться. у Спартака самый жестокий календарь, он играет со 2-го дня на третий уже 9 или 10 туров подряд. Команда просто не успевает восстанавливаться физически. В Спартаке никто не уделяет пристального внимания на календарь и это очень плохо, так как из-за этого теряет много очков в чемпионате. В первых 6 турах первого и второго круга играет с четырьмя топ-командами: Локо, Краснодаром, Зенитом, ЦСКА.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#1  Critique   (Сегодня, 09:48)
  • +2
  •  (2)

Функционально не готовы играть два тайма полноценно. Это-объективная реальность. В таком случае, во втором тайме нужно переходить на позиционное держание мяча, не допуская быстрых контратак.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.