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Кокорин и Мамаев в новогоднюю ночь смогут устроить небольшое застолье в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев на Новый год смогут устроить небольшое застолье в СИЗО.

В новогоднюю ночь время отбоя в СИЗО сдвигается на два часа - обычно все ложатся в 22:00, но в этот вечер администрация учреждения разрешает посмотреть новогодние шоу и послушать бой курантов.

Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука. На этой неделе арест футболистов был продлен до 8 февраля.

"СЭ"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 09:45
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#8  Barmaley   (Сегодня, 10:56)
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online

Вокзал для двоих-178 серия. Прогулка на Автозаке по ночной Москве. Главное успеть к 6-00 вернуться в камеру. smile blush heart_eyes
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 10:53)
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Сизый голубь прилетел в СИЗО поздравить национальны героев. Чинуша итайская насрал себе в караман . С Наступающим Годом. Кот сорвался с араматуры и летел вниз, герои улыбались.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 10:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Им даже чинушу привезут


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#федунпиздун
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#5  МАРТ  тюмень (Сегодня, 10:19)
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Болеет за:
«Спартак»
Чифирь?....Пора привыкать. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#4  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 10:18)
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Шампанское и стулья в студию!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#3  sergey3709   (Сегодня, 10:05)
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Администрации это в пользу,им много перепадет,новый год войдет у них в историю
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#2  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 10:01)
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Болеет за:
ЦСКА
Капец тюрьме.... небольшое застолье... как про Шурика, а церковь тоже я развалил?
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#1  командир   (Сегодня, 09:49)
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как бы чё не натворили
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
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