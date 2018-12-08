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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Яка Бийол: в составе "Енисея" нет звёздных игроков - их преимущество в слаженности
Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол поделился мнением о предстоящем матче с красноярским "Енисеем".
"Енисей" - достойный соперник, я не могу выделить в их составе кого-то одного, они сильны командой. У них в составе нет звёзд, зато есть коллективная работа и слаженность", - приводит слова Бийола пресс-служба московской команды.
Матч ЦСКА - "Енисей" состоится сегодня, 8 декабря. Начало - в 15:00 мск
"Енисей" - достойный соперник, я не могу выделить в их составе кого-то одного, они сильны командой. У них в составе нет звёзд, зато есть коллективная работа и слаженность", - приводит слова Бийола пресс-служба московской команды.
Матч ЦСКА - "Енисей" состоится сегодня, 8 декабря. Начало - в 15:00 мск
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