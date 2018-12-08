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"Злопыхательства врагов подтверждают что Мутко на правильном пути" - депутат госдумы поздравил Мутко с юбилеем

Заместитель председателя Госдумы, член исполкома Российского Футбольного Союза Игорь Лебедев поздравил главу РФС Виталия Мутко с юбилеем.

Сегодня Виталию Леонтьевичу исполняется 60 лет.

"Дорогой Виталий Леонтьевич!

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Не будет ни малейшим преувеличением сказать, что во всех победах современного российского спорта есть Ваш вклад. Злопыхательства врагов - это лучшее подтверждение того, что Вы на правильном пути!

Уверен, что под Вашим руководством строительная отрасль скоро станет чемпионом России, а регионы страны будут развиваться с олимпийскими скоростями!

Желаю Вам крепкого здоровья и отличного настроения. Сегодня и всегда!" - сказал Лебедев.

Sport24
Теги: Мутко
Сегодня, 10:40
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#3  zloy   (Сегодня, 11:07)
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online
Болеет за:
«Барселона»
для таких кретинов как мудко и поднимали возраст чиновников сначала, а был бы почетный пенсионер
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 11:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это надо было умудриться речнику, настроить своей тупостью против себя - 90% болельщиков... Достаточно прочесть комментарии к новостям.

члены Мафии желают друг другу здоровья...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 10:48)
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Кот тоже поздравил . С крыши летел кирпич Бутырки.Попал в череп юбиляра , раскололся не лысый череп Увы. . Поздравляем-с чинушу -было написано на кирпиче.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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