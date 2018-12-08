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"Крылья Советов" - "Ростов": на игре ожидается около 10 тыс. зрителей

"Крылья Советов" сегодня, 8 декабря, проведет последний матч в 2018 году в РПЛ.

Самарцы встретятся в этом матче с "Ростовом".

Как сообщает пресс-служба "Крыльев Советов", на самом зимнем матче в истории клуба ожидается около 10 тыс. зрителей.
Теги: Крылья Советов Ростов
Сегодня, 11:04
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