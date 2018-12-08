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Оргкомитет ЧМ-2018: Мутко был нашей опорой на протяжении почти десяти лет подготовки к мундиалю!

Оргкомитет Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 поздравил президента РФС Виталия Мутко с юбилеем - сегодня вице-премьеру РФ исполняется 60 лет.

"Хотели бы от всего сердца поздравить Виталия Леонтьевича Мутко с 60-летним юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья и долгой плодотворной деятельности. Он был нашей надежной опорой на протяжении почти десяти лет подготовки первого в истории России Чемпионата мира по футболу.

Благодаря его энергии и деятельному участию Россия получила право на проведение этого уникального турнира в 2010 году, а в течение последующих лет Виталий Леонтьевич самоотверженно руководил непростым процессом подготовки Чемпионата. Итог нам всем хорошо известен - лучший, по признанию ФИФА, чемпионат мира в истории.

Передаем ему наши самые теплые поздравления и заверения в уважении и признательности", — говорится в заявлении пресс-службы оргкомитета.

Sport24
Теги: Мутко
Сегодня, 12:15
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#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:50)
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Болеет за:
«Зенит»
Какая опопра? Тупо

тупой как пробка. Типичный "решальщик" - как связующее звено между околофутболом и высшей властью...

Своих идей - НОЛЬ. Воплощения действительного развития юношеского футбола - НОЛЬ. Академии топ-клубов не в счет - это не его епархия.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 12:39)
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Кормушка то какова? Эти нелюди способны только поздравлять свои свиные задницы. Как назло они прикрутили стулья , обезопасились гандоны. Но кот не растерялся, просто подошел к розовощекому представителю кормушки - и просто кулаком въехал гандону в ипало. Розовые сопли растеклись по стене- гандон опал по стене- Сука сказал кот. Пришла охрана.Соседняя камера заполнилась в Бутырке.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Giovane Elber  GElber (Сегодня, 12:21)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Вот уж праздник то!!! На Спорт Экспрессе каждая вторая статья - хвалебная ода Мудко! А главное кому? Что собственно он сделал?
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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