Новости партнеров

Валерий Карпин: не понятно - клубы готовы перенести матч, а лига нас игнорирует

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, что был согласен на перенос матча 17-го тура РПЛ c "Крыльями Советов".

"Мне не понятна позиция Премьер-Лиги. Даже Миодраг Божович был готов перенести игру на завтра. То есть оба участника матча готовы перенести матч, а лига нас просто игнорирует", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Карпин Ростов Крылья Советов
Сегодня, 12:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.