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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Балтику" покинут 11 футболистов
Миодраг Божович: мы должны быть посвежее, чем "Ростов"
Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович посчитал, что его команда должна быть более свежей, чем "Ростов", за счет большей паузы между играми.
"Думаю, что все будет хорошо. У нас должно быть преимущество в свежести. Все таки у "Ростова" был очень непростой календарь", - сказал специалист в эфире "Матч.Премьер".
"Думаю, что все будет хорошо. У нас должно быть преимущество в свежести. Все таки у "Ростова" был очень непростой календарь", - сказал специалист в эфире "Матч.Премьер".
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