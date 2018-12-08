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Миодраг Божович: мы должны быть посвежее, чем "Ростов"

Наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович посчитал, что его команда должна быть более свежей, чем "Ростов", за счет большей паузы между играми.

"Думаю, что все будет хорошо. У нас должно быть преимущество в свежести. Все таки у "Ростова" был очень непростой календарь", - сказал специалист в эфире "Матч.Премьер".
Теги: Ростов Крылья Советов Божович
Сегодня, 12:51
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#1  перс  Ростов на Дону (Сегодня, 14:27)
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online
Болеет за:
«Ростов»
точно что должны вылететь по-весне
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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