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РФС поздравил Виталия Мутко с юбилеем

Пресс-служба Российского футбольного союза в твиттере поздравила президента организации Виталия Мутко с 60-летием.



Мутко был избран президентом РФС в 2005 году. В 2009 году он оставил свой пост, а в 2015-м вновь стал главой организации.
Теги: РФС Мутко
Сегодня, 13:19
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#3  Blessing  Спб (Сегодня, 13:59)
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Болеет за:
«Зенит»
Поздравления хорошему руководителю и хорошему человеку.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Volodia379   (Сегодня, 13:57)
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Млять испортил выходной нормальным болелам! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#1  guyfox18  Москва (Сегодня, 13:30)
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вот от чего так тошно. в эту субботу
Регистрация: 19.10.2011 [жалоба]
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