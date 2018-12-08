РФС поздравил Виталия Мутко с юбилеем

Поздравляем Заместителя Председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, президента РФС Виталий Мутко с 60-летием! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в работе! pic.twitter.com/ISJb38ICH4